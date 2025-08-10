Dhanu Tarot Rashifal 10 August 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of wands

आपकी वाणी और व्यवहार आपका सबसे बड़ी दोस्त या दुश्मन हो भी सकता है. व्यवहार की मधुरता सामने वाले को मोहित कर सकती हैं. और आप अपना काम उनसे बिना किसी ज्यादा परेशानी के करा सकते हैं. ये बात अब आपको समझ आ चुकी है. किसी नए कार्य की परियोजना के लिए कुछ विचार विमर्श हो सकता हैं. अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी नई योजना को पूरी तरह रखेंगे. किसी कार्य को लेकर आपकी मेहनत और समझ आपको अन्य लोगों से अलग बना सकती हैं. आपको अकेले ही सारा कार्य पूरा करना है. कोई भी दूसरा आपकी मदद को नहीं आयेगा. किसी रिश्ते में अपने कभी बहुत मेहनत की थी. उसे सुधारने की. अब वो मेहनत सफल होती नजर आएगी. आपके साथ अन्य लोगों के रिश्ते मधुर हो रहे है. व्यवसाय में बदलाव लाने के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं. कोशिश करें कि किसी भी निर्णय से आपके सहयोगियों पर विपरीत असर न पड़ें.

स्वास्थ्य: हाथ पैरों में काफी दर्द हो सकता है. गिरते हुए वजन को लेकर चिंतित हो रहे है.

आर्थिक स्थिति: नए कार्यों से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते: मित्रों के साथ कही यात्रा पर जा सकते है. परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है.

