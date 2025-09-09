Dhanu Tarot Rashifal 9 September 2025: वित्तीय संकट में फंस सकते हैं, जीवनसाथी के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of pentacles

पूर्व की कठिन परिस्थितियों से कुछ भी नहीं सीखा है.फिर भी उन्हीं गलतियों का दोहराव कर रहे है.वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कुछ गलत होने का अंदेशा होता दिख रहा है. जैसे जल्द ही किसी तरह का आर्थिक संकट आपके जीवन में आने जा रहा है. इस संकट के चलते पारिवारिक जीवन में भी अशांति उत्पन्न हो सकती है. जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते है. गलत फैसले लेने के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है .अब समय कदम फूंक फूंक कर रखने का है.आपकी परिस्थितियों को भांप कर आपके अपने लोग आपसे दूर होने लगे हैं .अकेलापन आपको आपके अपनों की असलियत सामने ले आया है. किसी गलत जगह निवेश न करें. पैसा डूब सकता है. मुश्किल किस घड़ी में धैर्य रखना आवश्यक है.क्योंकि किसी न किसी रूप में ईश्वर देर सवेर हमारी मदद अवश्य करेंगे. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.प्रिय के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए आपसी बातचीत करेंगे.सामने वाला किसी गलतफहमी के चलते आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है. खानपान और दिनचर्या को नियमित बनाए.

आर्थिक स्थिति: गलत फैसलों के चलते वित्तीय संकट में फंस सकते हैं.पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे है.

---- समाप्त ----