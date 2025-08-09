Dhanu Tarot Rashifal 9 August 2025: धनु राशि वालों को लापरवाही के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है, जीवनसाथी के साथ रिश्ते कटु होते जा रहे हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Three of swords

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो सकते हैं. इस लापरवाही और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते कटु होते जा रहे हैं. परिवार में आए दिन इस रिश्ते के कारण तनाव हो सकता हैं. दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय ले लिया है. बस अब इस निर्णय से परिजनों को अवगत करना बाकी हैं. सही समय पर इस बात की सूचना सभी परिजनों को दे सकते हैं. किसी रिश्ते में कुछ समय से धोखा देने की नीयत बन चुकी है. ऐसे लोग जो मौका परस्त होते है. उनसे बचकर रहें.

किसी कार्य में आगे कदम बढ़ाने की जगह पीछे की तरफ लौटना पड़ सकता है. ये किसी की ईर्ष्या का परिणाम था. कार्य क्षेत्र की राजनीति ने आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है. किसी से लिया गया पैसा अभी चुका न पाने की स्थिति के चलते काफी अपमान सहन करना पड़ सकता हैं. किसी नजदीकी रिश्ते के टूटने की आशंका बन रही है. यदि आप सावधान है. साथ ही धैर्य और संयम रखते जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता हैं.

स्वास्थ्य: किसी छोटी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है. अपने खानपान को सही रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी का न तो कर्ज दें और न किसी से कर्ज लें. दोनों ही स्थितियों में आर्थिक नुकसान हो सकता है.

रिश्ते: किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिश्ता टूटने से मन काफी उदास हो सकता है.

---- समाप्त ----