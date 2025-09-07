scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 7 September 2025: धनु राशि वाले आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, किसी को उधार न दें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: आपकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक आपको प्राप्त ना हुआ हो.फिर भी अपनी मेहनत में कमी न आने दे.समय की अनुकूलता सब कुछ बेहतर कर देगी.कार्यों में आ रही रुकावटें भी समय के साथ खत्म होने लगेंगी.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Tower

जीवन में आ रही गलत सोच और संगत को रोकने के प्रयास अभी विफल हो सकते हैं.हो सकता हैं, कि जीवनसाथी की कुछ आदतें आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है.ना चाहते हुए भी दोनों के विचारों में कोई समानता नहीं आ रही है.नदी के दो किनारों  की तरह आप दोनों का जीवन चल रहा है.अहंकार और अतिआत्मविश्वास से भरा जीवनसाथी आपको नगण्य समझने लगा है.कार्य क्षेत्र में किसी की दखलंदाजी से परेशान हो चुके है.बार बार समझने के बाद भी पड़ोसी विवाद का कारण ढूंढ ही लेते है.जिसके चलते काफी मानसिक तनाव हो रहा है.कहीं से भी राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है.समय अभी प्रतिकूल है.जल्द ही समय अनुकूल हो जायेगा.हो सकता है, कि अभी आपकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक आपको प्राप्त ना हुआ हो.फिर भी अपनी मेहनत में कमी न आने दे.समय की अनुकूलता सब कुछ बेहतर कर देगी.कार्यों में आ रही रुकावटें भी समय के साथ खत्म होने लगेंगी.

स्वास्थ्य: कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते आप काफी परेशान चल रहे है.माता के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से काफी कमजोर महसूस कर रहे है.इस समय किसी को उधार न दें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिजनों के साथ सामंजस्य बनाने की सभी कोशिशें विफल हो रहे है.किसी यात्रा की तैयारी कर सकते है.

