Dhanu Tarot Rashifal 6 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 6 September 2025: किसी के साथ यदि मतभेद हैं. तो समय रहते ही उसे सुलझा लें. अन्यथा समय बढ़ने के आपको इस बात का अफसोस हो सकता हैं. कि अपने समय रहते ही आपने कदम पीछे क्यों नहीं हटा लिए.

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of swords

आपको अपने कार्य में हर हाल में विजय प्राप्त करना है. कई बार विजय प्राप्त करने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा भी लेना पड़ सकता हैं. आप भी कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं. हालांकि आप कुछ अलग नीतियों के साथ अपने कार्य की सफलता पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे. यदि आप गलत तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो अगली बार सामने वाला भी आपको हानि पहुंचाने से नहीं चुकेगा. इस तरह से प्राप्त जीत स्थाई खुशी नहीं देती. और आगे चलकर आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती हैं. प्रिय के साथ किसी गंभीर मसले पर तर्क वितर्क हो सकता हैं. आप जानते हैं, कि आपकी बात सही है. किंतु इस बात को लेकर आपका प्राय आपसे दूरी बना सकता हैं. किसी के साथ यदि मतभेद हैं. तो समय रहते ही उसे सुलझा लें. अन्यथा समय बढ़ने के आपको इस बात का अफसोस हो सकता हैं. कि अपने समय रहते ही आपने कदम पीछे क्यों नहीं हटा लिए.

स्वास्थ्य:मानसिक तनाव के चलते स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. कुछ समय किसी अन्य जगह पर जाना बेहतर हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:बेइमानी से धन कमाना आपके लिए बेहतर नहीं हैं. सीमित आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाएं.

रिश्ते: प्रिय के अतीत की यादें आप दोनों के रिश्ते में दरार डाल सकती हैं. सामने वाले को उन यादों से बाहर निकालने का प्रयास करें.

 

---- समाप्त ----
