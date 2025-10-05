Dhanu Tarot Rashifal 5 October 2025: लॉटरी लग सकती है, रिश्तों को लेकर गंभीर बनें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Fool

अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है. जिनका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ेगा. कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आपके समक्ष आ सकते हैं. जिनका पूरा करने के लिए अपने स्वभाव में लापरवाही की जगह गंभीरता लाने की आवश्यकता पड़ रही हैं. आपके नए दृष्टिकोण, नए विचार और भिन्न विचारधारा से आप इन अवसरों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. कई बार सफलता प्राप्ति के लिए ऊंचाई को देखने की जगह अपने कदमों के नीचे देखते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है. अन्यथा भविष्य की परिणति आपके खाई में गिरने से हो सकती हैं. इस बात को याद रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए.

किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस व्यवसाय की शुरुआत कुछ जोखिम पूर्ण हो सकती है. किंतु जैसे-जैसे यह व्यवसाय आगे बढ़ता जाएगा. उसमें जोखिम कम और लाभ अधिक नजर आने लगेगा. इस समय आपको किसी ऐसे व्यक्ति के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए. जो आपको इस जोखिमपूर्ण स्थिति से आसानी से आगे ले जाए. यदि आप इस जोखिमपूर्ण स्थिति को पार नहीं कर पाए. तो आप काफी बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. और आपकी बनी बनाई प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है.

स्वास्थ्य: इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो. मौसम में आया बदलाव आपको बीमार कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से पुरस्कार स्वरूप या लॉटरी से कुछ धनराशि मिल सकती है. इस धनराशि का उपयोग समाज सेवा के लिए दान के रूप में कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने सभी रिश्तों को लेकर गंभीर हों. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मजाक करते समय रिश्तो की गरिमा को बनाए रखें.

