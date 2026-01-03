scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 3 January 2026: मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 3 January 2026: मन में एक बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं. अध्यात्म की तरफ जाकर मन को सुकून और शांति देने का प्रयास कर सकते हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:-Four of Pentacles 
कार्य क्षेत्र में योग्यता और मेहनत के बल पर पहचान बनाएंगे.कार्य की सफलता से अच्छे आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है. धन को बहुत सोच समझकर बिना जोखिम वाली जगह पर निवेश कर सकते हैं.आर्थिक स्थिति की मजबूती व्यवहार में  कंजूसीपन ला सकती है.जिसके चलते परिजनों पर धन खर्च करने को लेकर पाबंदियां लगा सकते है. जहां भौतिक स्थिरता मन में सुकून का भाव ला रही है.वहीं दूसरी और धन चोरी हो जाने या खोने का डर मन में भय बढ़ा सकता है. इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए धन का निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में कर सकते हैं.

आप ये महसूस कर सकते हैं कि अब भौतिकवादिकता से धीरे-धीरे आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ सकता है.पैसा कमाने की होड़ से मन में एक बेचैनी का अनुभव कर रहे थे.वहीं अध्यात्म की तरफ जाकर मन को सुकून और शांति देने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते की अनिद्रा की स्थिति बन रही है.ध्यान साधना कर मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति बेहतर बनी हुई है. इस समय इस धन को खर्च करने में भी डर सकते हैं.

रिश्ते: ऐसे रिश्तेदारों से धीरे-धीरे दूर हो सकते है.जो जब चाहे आर्थिक मदद की उम्मीद करते आए है.

