Dhanu Tarot Rashifal 2 January 2026: कर्ज की अधिकता रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of swords

प्रिय के साथ विवाद हो सकता है.समय की प्रतिकूलता रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है.इस समय लिया कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो सकता हैं.आगे चलकर किसी विवाद के बढ़ने पर अफसोस हो सकता हैं.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ ऐसी अफवाहें फैल सकती हैं.जो आपको शर्मिंदा कर दें.हो सकता हैं,इन अफवाहों का सम्बन्ध आपके अतीत की किसी दु:खद घटना से हो.कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है.इस समय पूर्व में लिए किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती हैं.

गलत बात का समर्थन न करें.कुछ लोगों की ईर्ष्या के चलते आपके व्यवसाय में काफी रुकावटें आ सकती है.लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें.इस समय किसी स्थिति में शत्रु आप पर भारी पड़ सकते है. किंतु अंत में विजय आपकी ही होगी.दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करें.अपने सहयोगियों की बात पर गौर फरमाएं.वक्त का सदुपयोग करें.

स्वास्थ्य: गलत दवा के सेवन से एलर्जी हो सकती हैं.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रहेगी.खर्चों पर नियंत्रण करें.

रिश्ते:प्रिय से विवाद प्रेम संबंध में दूरी ला सकता है.अपने रिश्तों में सुधार लाएं.

