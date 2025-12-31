Dhanu Tarot Rashifal 1 January 2026: दुर्घटना में चोट लग सकती है, करना होगा ये एक काम

धनु (Sagittarius):



Cards: Death



नए साल में पुराने कार्यों को पूरा करें.किसी भी चीज का अंत नए अध्याय की शुरुआत होता है.इस बात का ध्यान रखें.अचानक से प्राप्त हुआ कोई दु:खद समाचार हतप्रभ कर सकता हैं.धैर्य और संयम के साथ इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखना हैं.पूर्व से चली आ रही कुछ कठिन परिस्थितियां अब खत्म हो सकती है.ऐसे लोग जिन्हें आपके कार्यों या सोच से हमेशा ईर्ष्या रही है.



उनसे दूरी बना सकते है.प्रिय से वैचारिक मतभेद के कारण दूरी आ सकती हैं.जो कुछ भी आपके लिए बेहतर नही है.उन्हें जीवन से बाहर करें.यदि कोई रिश्ता बिगड़ चुका था..तो उसको पुनः सुधारने की कोशिश करें. जीवन में जल्द ही अच्छे बदलाव आ सकते है.



आने वाले यह बदलाव सुखद और फायदेमंद साबित होगा.कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आते दिख रहे है.ये संभव है, कि आने वाले बदलाव से पूर्व किसी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ें.आने वाली इस अप्रिय स्थिति में भी खुद को काफी मजबूत होता देखेंगे.

स्वास्थ्य: किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं.दुर्घटना में चोट लग सकती है.सावधान रहे.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में हुए आर्थिक नुकसान से खुद को उभरने की कोशिश कर सकते हैं.खर्चो पर नियंत्रण करेंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता हैं.

रिश्ते :नए रिश्ते बनाने में डर महसूस करते हैं.मित्रों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर सकते हैं.



---- समाप्त ----