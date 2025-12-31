scorecardresearch
 
आज 31 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे, सूझबूझ व सामंजस्य बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 31 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: धूर्त आदमी की बातों में आने से बचे. उम्मीदों को बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करें. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य बढ़ाएंगे.

धनु- कार्ययोजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे. समय सीमा पर ध्यान देंगे. औरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रह सकता है. पेशेवरता पर जोर देंगे. कार्य व्यापार में लेनदेन बढ़ा रहेगा. खानपान को संवारेंगे. मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. श्रमशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. बदलाव से अधिक प्रभावित न हों. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सूझबूझ और नियम बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी तैयारी पर जोर रहेगा. विविध मामलों में सावधानी बढ़ाए रहेंगे. अवरोधों को हल करने में समकक्षों का सहयोग रहेगा. विभिन्न प्रयास सामान्य रहेंगे. सेवाक्षेत्र एवं कार्यव्यवसाय में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी करने से बचें. धूर्त आदमी की बातों में आने से बचे. उम्मीदों को बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करें. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. संबंध सहज बने रहेंगे. अपरिचित से संवाद में सावधानी बनाए रखेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रहेगा. जरूरी बात कहने में संकोच होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- ध्यान योग बनाए रखें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवारें.

शुभ अंक : 2 3 और 7

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सावधानी बढ़ाए रहें.

