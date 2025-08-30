आज 30 अगस्त 2025 धनु राशिफल: व्यवस्था पर जोर देंगे, भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे

धनु - आर्थिक प्रयासों में विवेक व धैर्य से गति लेंगे. अन्य के दबाव में आने से बचेंगे. लाभ पक्ष संवार पर रहेगा. खर्च व निवेश की अधिकता बनी रहेगी. विदेश के कार्यां में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. जिद में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- बजट की अनदेखी से बचें. विविध जिम्मेदारियों को निभाएं. बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की स्थिति रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषयों में गति आएगी. गलती व चूक न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ की अपेक्षा खर्च बजट बिगाड़ सकता है. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठ जन सीख सलाह बनाए रहेगे. हर्ष आनंद से घर का वातावरण प्रभावपूर्ण बना रहेगा. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखें. चर्चा वार्ता में उतावली से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सामान्य रहेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य कारणों की अनदेखी न करें. लापरवाही से बचें. त्याग भाव बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. उतावली न करें.

---- समाप्त ----