आज 29 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: आर्थिक मामलों में इच्छित जगह पाएंगे, कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: पूंजीगत मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख में वृद्धि होगी.

धनु- शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बने रहेंगे. परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देगे. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि कौशल से जगह बनाएंगे. आवश्यक कार्य समय से पहले पूरा करने की सोच होगी. वाणी व्यहवार से सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निजी चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में इच्छित जगह पाएंगे. कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कला कौशल में अच्छा करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बढ़ेगा.

धन संपत्ति- बजट में वृद्धि होगी. पूंजीगत मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- मन की कहने में सहज रहेंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रहेंगे. करीबी संबंध प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. अपनों से सहज होंगे. बड़प्पन का नजरिया बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. ऊर्जावान बने रहेंगे. बौद्धिकता एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : ऑरेंज कलर

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. समता पर जोर बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
