आज 28 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे, संबंधां को संवारेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: शासन से लाभ होगा.विविध कार्योंं से जुड़ेंगे.पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे.रीति नीति पर अमल रखेंगे.तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी

धनु - घरेलु वातावरण सहज बना रहेगा.परिवार से तालमेल बनाए रखेंगे.कार्यक्षेत्र में सभी प्रसन्न होंगे.पेशेवर मामलों में साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.प्रबंधन को बल मिलेगा.महत्वपूर्ण मामले सहज गति लेंगे.निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी.बड़ों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखें.शासन से लाभ होगा.विविध कार्योंं से जुड़ेंगे.पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे.रीति नीति पर अमल रखेंगे.तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी.उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे.रुटीन प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.सहज सफलता के संकेत हैं.पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी.व्यवस्था को मजबूती देंगे.उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष पर फोकस बढ़ाएंगे.लेनदेन के मौके बढ़ेंगे.योजनानुसार कार्य करेंगे.व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.भेंट मिल सकती है.लाभ के अवसरो में वृद्धि होगी.विभिन्न विषयों में सक्रियता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक  संवाद सामान्य बना रहेगा.निजी विषयों में जिद व अहंकार में न आएं.पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे.सरलता से बात रखें.प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी.आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे.मन की कह पाएंगे.प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे.संबंधां को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस रहेगा.व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा.वचन वादा निभाएं.वरिष्ठों से सलाह लें.रुटीन संवारें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 3
शुभ रंग : सनराइज
आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.उतावली न रखें.

---- समाप्त ----
