आज 28 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धन संपत्ति पर फोकस होगा, करीबियों का सहयोग बना रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: धन संपत्ति पर फोकस होगा. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. विभिन उपलब्धियां संवरेंगी. सक्रियता व सूझबूझ से लक्ष्य पाएंगे. बड़ा करने का भाव होगा.

sagittarius horoscope
धनु - आर्थिक उपलब्धि व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बा रहेगा. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. मित्रों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा. यादगार क्षणों का साझा करेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. भेंट मिल सकती है. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रयासों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. पेशेवरता व पहल से सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. आर्थिक चर्चाओं में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. धन संपत्ति पर फोकस होगा. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. विभिन उपलब्धियां संवरेंगी. सक्रियता व सूझबूझ से लक्ष्य पाएंगे. बड़ा करने का भाव होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सुधार संवार बना रहेगा. मित्रों का साथ सहयोग मिलेगा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. उत्साह से चर्चा संवाद को बढ़ाएंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. जांच पक्ष में रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 1 3 9

शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. निर्णय क्षमता बढ़ाएं

