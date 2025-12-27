आज 27 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले आर्थिक हितों के संरक्षण में सफल होंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

धनु - परिजनों की उम्मीदों को पूरने का दबाव बना रह सकता है. करियर कारोबार के प्रबंधकीय पक्ष पर फोकस रहेगा. पारिवारिक संबंधों में धैर्य से काम लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उतावली नहीं दिखाएंगे. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भवन वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. संकीर्णता को त्यागें. संवेदनशीलता से रिश्ते संवारें.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखें. सबसे तालमेल बनाए रखें. प्रतिभा और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. शासन के मामले अनुकूल रहेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों के संरक्षण में सफल होंगे. अवसरों को भुनाएंगे. हितलाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध साधारण रहेंगे. विविध चर्चाओं में मितभाषी रहें. भावनात्मक असहजता से बचें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. घरवालों का सहयोग बना रहेगा. संकोच से बचें. परिजनों से व्यवहार में धैर्य धारण करें. परिजनों संग सुख संवाद बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- योग ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. करीबी मददगार रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. साहस रखें.

