आज 26 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: सकारात्मक बनी रहेगी, भाईचारा बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारा बढ़ाएंगे.

धनु - सामाजिक प्रयास बल पाएंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बनी रहेगी. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर होगा. सहकारिता संवार पाएगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारा बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक परिणम संवार पर रहेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. सहकारिता की सोच रखेंगे. विस्तार कार्योंं में रुचि बढे़गी. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. तेजी की कोशिश होगी. विविध प्रयास सफल होंगे. परिणाम संवारने में मदद मिलेगी. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. भ्रमण यात्राएं बढ़ सकती हैं.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट के प्रयास बढ़ाएंगे. मित्रों से मिलने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में खुशियां रहेंगी. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवता देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सद्भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
