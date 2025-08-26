आज 26 अगस्त 2025 धनु राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, पैतृक मामले पक्ष में बने रहेंगे

धनु - आय एवं लाभवृद्धि के एक से अधिक क्षेत्र विकसित करने पर जोर होगा. प्रबंधकीय अनुकूलन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंगे पर बल रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- ऐच्छिक उपलब्धि संभव है. शासन प्रशासन से लाभ संवारेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में बने रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा.एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़प्पन रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार भाव रखें.

