आज 25 अगस्त 2025 धनु राशिफल: व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, तेजविकास की राह बनेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

धनु - प्रशासनिक लाभ एवं प्रभाव संवारने में आगे रहेंगे. प्रबंधन व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बनेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. पैतृक कार्यां में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय - लाभ में बढ़त बनी रहेगी. नेतृत्व को समर्थन मिलेगा. कारोबार में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसर बेहतर रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सहज उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. तेजविकास की राह बनेगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह एवं मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक 2 3 6 और 7

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.
 

