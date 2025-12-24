scorecardresearch
 
आज 24 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले पारिवारिक मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे, आर्थिक स्तर संवार पाएगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबका विश्वास जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

धनु - पारिवारिक मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है. श्रेष्ठ गतिविधियां बनी रहेंगीं. सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबका विश्वास जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. धन संपत्ति के कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. परंपरागत कार्यों में बेहतर होंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्य पक्ष में बने रहेंगे. आर्थिक स्तर संवार पाएगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन से हितलाभ संवारेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य में बढ़त रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों के प्रति सहयोग सहकार और बड़प्पन का भाव रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस होगा. व्यवहार प्रभावी बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. भव्यता बनाए रहें

