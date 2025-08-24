आज 24 अगस्त 2025 धनु राशिफल: कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी

धनु - भाग्य की कृपा से हर क्षेत्र में अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यां में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. धर्म आस्था से परिणाम पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थाएं अनुकूल बनी रहेंगी. इच्छित परिणाम पाने में मदद मिलेगी. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. करियर में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे. कारोबारी नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- लोन संबंधी मामले सकारात्मक रहेंगे. धनधान्य संग्रह पर ध्यान देंगे. सत्ता के लंबित मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सक्रियता लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में मिठास बढे़गी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों मजबूती कआएगी. उत्सव आयोजन पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सोच ऊंची बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.



