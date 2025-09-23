scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 धनु राशिफल: वरिष्ठों से सलाह रखेंगे, पदोन्नति पाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. सत्ता के लोगों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा और प्रशासन के़े मामले संवरेंगे

धनु - पेशेवर संबंधों को बल मिलेगा. करियर व्यापार अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. आर्थिक लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. विविधि प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. सत्ता के लोगों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा और प्रशासन के़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में तेजी से रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास बेहतर बनेंगे. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ के नवस्त्रोत बनेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से सलाह रखेंगे. पदोन्नति पाएंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष में मजबूती आएगी. अपनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण् बना रहेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. सामंजस्य बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. अनुशासन बढ़ेगा. विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंधों में आगे बढ़ेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. सहयोग व स्पष्टता बढ़ाएं. विनम्र बनें.

