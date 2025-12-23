scorecardresearch
 
आज 23 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले पैसों से जुड़े लेनदेन में दिखाएं सक्रियता, वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: महंगी वस्तु की खरीदी संभव है. संग्रह संरक्षा के प्रयास गति लेंगे. प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर आगमन हो सकता है. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे.

धनु - कुल परिवार के लोगों में सामंजस्यता बढ़ी रहेगी. आर्थिक उपलब्धियों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंट चर्चाओं में सकारात्मकता बनी रहेगी. महंगी वस्तु की खरीदी संभव है. संग्रह संरक्षा के प्रयास गति लेंगे. प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर आगमन हो सकता है. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज संवार में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. कार्या में सहजता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. व्यवसायिक लेनदेन सकारात्मक बनेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सहकार का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- नवीन वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होगी. वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. परंपरागत कार्यों में अनुकूलन रहेगा. धनसंपत्ति पर ध्यान देंगे. श्रेष्ठ योजनाओं को संवारेंगे. बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से सुख साझा करेंगे. प्रेम स्नेह और शुभ संवाद बना रहेगा. परिजनों से सूचनाएं बांटेंगे. घर में आनंद बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि आएंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रहन सहन बेहतर रहेगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. आशंकाओं से मुक्त होंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपनों को दिया वचन निभाएं. 

