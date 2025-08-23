आज 23 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु वालों के आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी, करीबी सहयोगी होंगे

धनु - किस्मत कनेक्शन के बेहतर बने रहने से उत्साह बढ़ा रहेगा. भाग्यबल का लाभ उठाएंगे. कामकाज की गतिविधिय सकारात्मक बनी रहेगी. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से सहयोग बनाए रहेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. धैर्य और सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचाल में सफल होंगे. प्रदर्शन अपेक्षित बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की भावनाओं का आदर बना रहेगा. परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक गतिशीलता में सुधार आएगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी दिखाएं.

