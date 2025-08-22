scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. समय साधारण बना हुआ है. भूलचूक की स्थिति से बचें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. लाभ और परिणाम सामान्य बने रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. रुटीन पर फोकस बनाए रखें. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ें. शोध विषयों से जुड़ेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास बनाए रखेंगे. लापरवाही न करें.

धन संपत्ति- जरूरी कार्यों पर ध्यान बढाएं. लेनदेन में सावधान रहें. निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. संग्रह संरक्षण को बनाए रखने पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में विनम्रता रखेंगे. चर्चा में पहल न करें. प्रेम स्नेह के मामलों में सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा. संवेदनशील बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयासों में संकोच रहेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. सतर्क रहें.
 

