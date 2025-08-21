आज 21 अगस्त 2025 धनु राशिफल: तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं, अपनों से सीख सलाह रखें

धनु - स्वास्थ्य संबंधी दोषों को अनदेखा करने से बचें.सेहत से समझौता नहीं करेंगे.घर परिवार के मामलों में सहज रहें.अपनों से सीख सलाह और मशविरा रखें.वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं.सबका सम्मान रखेंगे.सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे.आवश्यक कार्यां में धैर्य बनाए रखेंगे.घर में शुभता रहेगी.अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.परस्पर विश्वास रखेंगे.नीति नियमों पर फोकस रहेगा.पहल करने से बचें.व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें.विनम्रता से काम निकालें.

नौकरी व्यवसाय- खर्च पर अंकुश बनाए रखना कठिन होगा.बजट बढ़ा हुआ रहेगा.सावधानी बनाए रखेंगे.कामकाज में सूझबूझ रखेंगे.अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा.लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं.सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें.आकस्मिक परिणाम संभव हैं. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें.

मैत्री- अपरिचित लोगों से संपर्क संवाद में सावधानी बढ़ाएं.अन्य की बातों में न आएं. भेंट संवाद में सहज बने रहें. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे.रिश्तों में सहनशीलता से काम लेंगे.भावुकता में आने से बचेंगे.प्रियजनों की अनदेखी न करेंगे.भावनात्मक पक्ष मजबूत रखें.सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्र रहें.आवेश में नहीं आएं.सहजता से कार्य करें.उकसावे से बचें.संपर्क संवाद में पहल से बचें.स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुएं दान करें.सतर्क रहें.



