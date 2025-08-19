scorecardresearch
 

आज 19 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले लेनदेन में प्रभावी रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: परस्पर सहयोग को बढ़ाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल अच्छा रहेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

धनु - उद्योग व्यापार में बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. साहस और आत्मविश्वास से परिणाम पक्ष में रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में शामिल रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. साझीदारी के प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. परस्पर सहयोग को बढ़ाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल अच्छा रहेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. 

धन संपत्ति- सौदेबाजी में प्रभाव बनाए रखेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर होंगे. टीम वर्क के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ समर्थन और विश्वास पाएंगे. प्रियजनों का सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे. सात्विकता रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. 

शुभ अंक  1 3ः और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. विनम्रता रखें. 

