आज 18 अगस्त 2025 धनु राशिफल: जोखिम के कार्य न करें, परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा

धनु - शाम से पहले जरूरी कार्यां को गति देने की कोशिश बनाए रखें. देरी पर पेशेवर मामले लंबित रह सकते हैं. कला कौशल से लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार में रुचि बनी रह सकती है. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखें. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय - अनुशासन से आगे बढ़ें. कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देगें. सेवा भावना से कार्य करेंगे. कार्यव्यवसाय से जुड़ेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- आत्मनियंत्रण बढ़ाकर रखेंगे. समय प्रबंधन संवारेंगे. आर्थिक लेनदेन में संकोच रह सकता है. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 3 8 और 9

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तर्कशील रहें.



