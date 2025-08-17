scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 धनु राशिफल: श्रेष्ठ कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे, आशंका से मुक्त रहेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे. विभिन्न आशंकाएं दूर होंगी.

धनु - प्रतिभाओं को समय प्रबंधन का पालन बनाए रखना है. कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं में तेजी लाएंगे. आत्मविश्वास और स्वाभिमान से परिणाम साधेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे. विभिन्न आशंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेंगे. करियर व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पहल पराक्रम पर अंकुश रखेंगे. लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषय मध्यम बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. धनधान्य में रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. आशंका से मुक्त रहेंगे.


प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. परिवार का साथ सहयोग मिलता रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. मन के मामले संवारेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजन को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. आदर सम्मान पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं स्वतः हल होंगी.

शुभ अंक : 1 3 7 और 8

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

