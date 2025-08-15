आज 15 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों की कलात्मकता बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

धनु- सभी मामलों में उत्साहित बने रहेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. नियम पालन से आगे बढ़ेंगे. कार्यऊर्जा से सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक विषयों में तेजी बनी रहेगी. मिलकर लक्ष्य साधने में रुचि रहेगी. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे. पेशेवर शीघ्रता दिखाएंगे. कार्यक्षमता मजबूत होगी. उद्योग व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ पर फोकस रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. उच्च उपलब्धियों को हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभ संचार रहेगा. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुडें़ेगे. उचित अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएंगे. प्रेमपूर्ण संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में बहकावे से बचेंगे. मित्रों से स्पष्टता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा. साहस दिखाएंगे.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहज रहें.

