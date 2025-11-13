scorecardresearch
 

आज 13 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को प्राप्त होगा भाग्य का साथ, वाणिजियक लक्ष्यों को साधेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आस्था आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. आय अच्छी रहेगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बढ़ेंगी.

sagittarius horoscope
धनु - भाग्य की राह पर तेजी से अग्रसर होंगे. श्रेष्ठ प्रयासों को गति देंगे. लाभ की प्रबलता बढ़ेगी. योजनाएं पक्ष में बनी रहेंगी. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़े रखने में सफल होंगे. धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. आस्था आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. आय अच्छी रहेगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बढ़ेंगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. धर्म मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सबका सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ मददगार बने रेंहेंगे. प्रशासन के कार्य संवारेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा. वाणिजियक लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक लाभ ऊंचा होगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे. महत्वपूर्ण मामलों पर जोर होगा. सबका भरोसा जीतेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन की कहने मे आगे बने रहेंगे. जरूरी बात साझा करने में सहज होंगे. प्रेम व मैत्री संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सभी को प्रसन्न रखेंगे. संबंधों में मजबूती देंगे. निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. लोगों को साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक दिक्कतें दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. उत्साह से भरे रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. व्यवहार संवरेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाएं. सबके कल्याण का भाव रखें.

