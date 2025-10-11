scorecardresearch
 

Feedback

आज 11 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: कार्य व्यापार में धोखेबाजों की बातों में आने से बचें, जानें अपना लकी नंबर

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. रिश्तों को अनदेखा नहीं करेंगे. गरिमा का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - कार्यक्षेत्र में नए अवसरों की तलाश बनाए रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उधार न करें. निवेश व खर्च बढ़ेगा. तय समय पर कार्य करें. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. करियर व्यापार को मेहनत व लगन से आगे बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. निजीवन में सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में धोखेबाजों की बातों में आने से बचें. व्यवसायिक विषयों में सक्रियता आएगी. कार्यों में सहजता बनाए रखें. सहयोग की भावना पर जोर देंगे. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखेंगे. संबंधों को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समकक्षों को साथ लेकर चलेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे. सकारात्मक प्रबंधन से उत्साहित रहेंगे. जोखिम कार्यों से जुड़ने से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

बहस-विवाद में पड़ने से बचें, धन के लेन-देन में स्पष्टता रखें 
धनु: वाणी का प्रयोग सोच-समझ कर करें, मन में नेगेटिव विचारों को जगह ना दें 
परिवार से जुड़े काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा 
धनु राशि वाले खुशियों को साझा करेंगे, संपर्कों का मिलेगा लाभ 
धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, करियर को आगे बढ़ाने का समय है 

प्रेम मैत्री- अपनों की बात ध्यान से सुनें. मित्रों के विचारों का सम्मान करेंगे. आपसी सहयोग से सुख बढ़ेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. रिश्तों को अनदेखा नहीं करेंगे. गरिमा का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में आने से बचें. समस्याएं उभर सकती हैं. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना रखें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 8  

शुभ रंग :  पीतांबरी

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement