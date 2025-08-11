आज 11 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

धनु - सामाजिक कार्यों व संवाद में आगे रहेंगे. विविध प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. पेशेवर संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. विभिन्न लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएं. विभिन्न कार्य शाम तक पूरा करने पर जोर दें. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियां का सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले अनुकूल रहेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी दिखाएंगे. साहस और पराक्रम से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- अवसर पर बात कहेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. प्रेम स्नेह में गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य छोड़ें. योजनाएं सवारें.

शुभ अंक : 1 2 और 3

Advertisement

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.



---- समाप्त ----