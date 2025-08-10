scorecardresearch
 

आज 10 अगस्त 2025 धनु राशिफल: पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे, लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 10 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: व्यवसायिक लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यां को साधेंगे. कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहस से सफलता बढ़ाएंगे.

धनु - रहन सहन आकर्षक रहेगा. भाईचारे की मजबूती देंगे. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा को बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम और संपर्क से राह सुगम बनाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद से संबंधित गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. करीबियों में सहयोग का भाव रहेगा. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यां को साधेंगे. कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहस से सफलता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आत्मसम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. भाईचारा बढ़ेगा. संस्कार बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजन प्रसन्न रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्ति आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. भेंटवार्ता बनाए रखें.
 

