scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 अगस्त 2025 धनु राशिफल: तेजी बनाए रखेंगे, सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - घरेलु विषयों में प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. कुल कुटुम्बियों एवं परिजनों के साथ सुख बढ़ेगा. आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी. सबका समर्थन मिलेगा. शुभ संस्कार एवं वादे वचन बनाए रखेंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. संसाधनों पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे.


धन संपत्ति - अधिकतर विषयों में इच्छित परिणाम पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बढ़ाएंगे. परिजनों संग हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. उत्सव आयोजन का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदर एवं सम्मान का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार बनाए रखेंंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. भव्यता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement