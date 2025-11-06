scorecardresearch
 

आज 6 नवंबर 2025 धनु राशिफल: सलाह और अनुशासन से ही मिलेगी सफलता, खर्च पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन बढ़़ाएं. ठगां से सावधान रहें. खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

sagittarius horoscope
धनु - आर्थिक मामलों में व्यस्तता के चलते अपनों को अनदेखा न करें. अधिकारियों और अनुभवियों से सलाह लें. सेवा क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन का पालन करेंगे. पेशेवर चर्चाओं को महत्व देंगे. व्यवस्था व निरंतरता बनाए रखेंगे. अप्रत्याशित अड़चनें कार्य प्रभावित कर सकती हैं. प्रलोभन से बचें. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन बढ़़ाएं. ठगां से सावधान रहें. खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पेशेवरता बनाए रखेंगे. साथी उपलब्धि हासिल करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. सात्विक बने रहेंगे. लेन देन में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पाएंगे. प्रभाव बढ़ेगा. निर्णय क्षमता बढ़ाएं. जिद त्यागें.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी. पेशेवरता में वृद्धि होगी. कामकाजी मामले रुटीन बने रहेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. उधार न करें. परिश्रम के सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के प्रयास बढ़ाएं. मन के मामलों में सहजता व अनुशासन रखें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रियजनों का सम्मान रखेंगे. धैर्य धारण करें. अन्य की भावनाओं का सम्मान करें. वचन निभाएं. निजी जीवन में सामंजस्य बढ़ाएं. आपसी विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. दबाव व लापरवाही न दिखाएं. काम पर ध्यान देंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अति उत्साह से बचें.

शुभ अंक : 3 6 और 9  

शुभ रंग : गहरा पीला

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान प्रयोग बढ़ाएं. मितभाषी रहें.

