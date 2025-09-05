आज 5 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के धनधान्य की प्रचुरता रहेगी, लक्ष्य पर फोकस रखेंगे

धनु - पारिवारिक रिश्तों में सुधार बना रहेगा. करियर व्यापार में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधकीय गतिविधियां में आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. घर में सुख शांति रहेगी. जीवन स्तर में सुधार होगा. अतिथि आगमन बना रह सकता है. खानपान प्रभावशाली रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सहजता से कार्य व्यापार को बढ़ावा देते रहेंगे. करियर कारोबार में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ एवं संपत्ति में वृद्धि होगी. उत्साही स्थिति बनी रहेगी. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्यों में तेजी रखेंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. निजी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अपनों से सूचनाएं साझा करेंगे. स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. खुद पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9



शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्रत संकल्प रखें.

---- समाप्त ----