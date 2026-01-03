scorecardresearch
 
आज 3 जनवरी 2026 धनु राशिफल: विनम्रता दिखाएंगे, सुखद पल साझा करेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे.

धनु - टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रयासों को बढ़ाएंगे. खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में उत्साहित रहेंगे. निजी संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएं.

नौकरी व्यवसाय-योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबारी मजबूती व स्थायित्व बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय क्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेगा. क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में मिठास बनी रहेगी. जीवन में सुखकर रहेगा. सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य, बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी
आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. वचन रखें.

---- समाप्त ----
