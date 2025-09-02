आज 2 सितंबर 2025 धनु राशिफल: पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी, सम्मान बनाए रखेंगे

धनु - नए अंदाज के कार्योंसे सभी को प्रभावित करेंगे. भेंट संपर्क में रुचि बनी रहेगी. रचनात्मकता और संवेदनशीलता पर जोर रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. स्वयं पर फोकस रखेंगे. हितलाभ में बढ़ोतरी होगी.

नौकरी व्यवसाय- वातावरण प्रभावपूर्ण बना रहेगा. अनुकूलता उत्साह बढ़ाएगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. सम्मान बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सरकारी मामलों में सफलता पाएंगे. लोकप्रियता बल पाएगी. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. चहुंओर सफलता के संकेत हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. साझा भावना बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बड़ी सोच बनी रहेगी. घर शुभता का संचार बना रहेगा. संबध्ांं में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.



