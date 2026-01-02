आज 2 जनवरी 2026 धनु राशिफल: व्यापार को मजबूती देंगे, बड़े प्रयास साधेंगे

धनु - साथियों के बीच मानसिक भेद कम होंगे. उद्योग में साहस पराक्रम संवरेगा. करीबियों से संबंध सकारात्मक होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भूमि भवन से जुड़ीं योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. संकोच में कमी आएगी. बड़ी सोच रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहकारिता और समन्वय से आगे बढ़ते रहेंगे. कार्य़क्षेत्र में सभी बनाकर चलेंगे. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. व्यवस्था को बल मिलेगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति-- आय बेहतर बनी रहेगी. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर रहेंगे. व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास साधेंगे. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- जीवन खुशहाल रहेगा. प्रेम में उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में प्रभावी होंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. सहकारिता बढ़ाएं.

