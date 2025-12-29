आज 1 जनवरी 2026 धनु राशिफल: सेहत पर ध्यान दें, उधार से बचें

धनु - कामकाज में नियमितता और मेहनत से उचित जगह बनाएंगे. व्यापार में योजनाबद्ध सफलता के प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ और सजगता से काम लेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई्र जा सकती है. संबंधों में सहजता रखेंगे. करियर कारोबार में सभी प्रभावित होंगे. पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सेवाक्षेत्र से जुड़े मामलों में गति आएगी. करियर व्यवसाय में पेशेवरता को बल मिलेगा. भ्रम बहकावे में नहीं आएं. सहकर्मियों का विश्वास जीतें. परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों को गति देंगे. लेनदेन में सक्रियता रखेंगे. उधार से बचेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. अपरिचितों पर जल्द भरोसा नहीं करें. समकक्षों का साथ विश्वास बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों मे विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे. परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- मौसमी सावधानी बरतें. योजनागत प्रयासों में तेजी लाएं. तर्कशीलता बढ़ाएं. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान दें. जोखिम न उठाएं.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. स्मार्टनेस बढ़ाए रखें.

