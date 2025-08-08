scorecardresearch
 

आज 08 अगस्त 2025 का धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope): धनु राशि वालों का लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

आज 08 अगस्त 2025 का धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope): आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे.

आज का धनु राशिफल
धनु - अपनों की नादानियों को अनदेखा करेंगे. पारिवारिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में परिजन प्रभावी होंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

स्वारथ्य मनोबल- सूझबूझ व सद्व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा. 
शुभ अंक : 3 6 7 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं. 
 

