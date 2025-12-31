Meen Tarot Rashifal 31 December 2025: खानपान में सुधार लाएं, बहकावे में निर्णय लेने से बचें

मीन (Pisces):

और पढ़ें

Cards: The Hierophant

जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लें. स्वास्थय को लेकर सजग रहे. इस समय पुराने मित्रों के साथ जश्न मना सकते है. परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते है. किसी धार्मिक गुरु से मुलाकात होगी. जिससे मन में आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या का समाधान किसी धार्मिक गुरु की सलाह से सुलझा सकते है.



इस समय अपनी सभी समस्याओं का समाधान आपको भीतर ही मिलेगा. इस समय जो लोग आपके साथ स्वार्थ से जुड़े है. उन के साथ अपने रिश्तों को सीमित रखें. नई नौकरी की शुरुआत के साथ स्थान परिवर्तन भी हो जायेगा. किसी के साथ बहकावे में आकर कोई भी निर्णय नहीं लें. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं. गलत कार्य का समर्थन न करें.



दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें. दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करें. किसी के मामले में बिना उसकी अनुमति के दखलंदाजी न करें. इससे कई बार रिश्ते खराब हो सकते है.

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं. बाहर के चीजों से दूरी बनाएं.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक अच्छी रहेगी. सही योजना में धन निवेश करें.

रिश्ते: दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताए. माता के साथ रिश्ते सुधार सकते है.

---- समाप्त ----