Meen Tarot Rashifal 30 August 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेनदेन में सावधानी रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- Knight of cups

दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना आपको मुश्किल में डाल सकता हैं. प्रिय के साथ विवाह के लिए परिजनों को राजी करना काफी मुश्किल हो सकता हैं. सामने वाला आपके बचपने और लापरवाह स्वभाव से काफी परेशान हो रहा हैं. बार बार उसके समझने के बाद भी आपके व्यवहार में जरा भी गंभीरता नहीं आ रही हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया उच्च अधिकारी काफी बदलाव कर सकता हैं. जिससे अब कार्यक्षेत्र में लापरवाही से काम करना नौकरी से इस्तीफा दिलवा सकता हैं. इस बात को उच्च अधिकारी ने स्पष्ट किया हैं. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अपेक्षानुसार नहीं आने से परिजनों का गुस्सा सहन करना पड़ सकता हैं. अपनी मेहनत का आकलन कर सकते हैं. साथ ही जहां कमियां हैं,उसको भी दूर करने के प्रयास करेंगे. कुछ रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं. हालांकि सामने वाला आपकी इस बात को कोई महत्व नहीं दे रहा हैं. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. किसी बड़े पद की प्राप्ति भी संभव हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य:किसी जहरीले कीड़े के काटने से पैरों में फफोले पड़ गए हैं. जिनमें से पानी निकालने के कारण चिकित्सक को दिखा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है. जीवनसाथी के खर्चीले स्वभाव को नियंत्रित कीजिए.

रिश्ते: बड़े भाई या बहन के साथ किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर विवाद हो सकता है. बहन के प्रेम संबंध की सूचना मिल सकती है.

---- समाप्त ----