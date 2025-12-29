Meen Tarot Rashifal 29 December 2025: आगे बढ़िए, पैसों का सही उपयोग करेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of swords

आलस्य के चलते बिना ज्यादा बिना ज्यादा मेहनत किए अच्छी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते है.हो सकता हैं, कि इस स्थिति में अनैतिक कार्य करें.इस तरह की गई बेइमानी भविष्य में बुरे परिणामों का सामना करा सकती हैं.समय थोड़ा जटिल हो सकता हैं.इस समय दुश्मन से सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.इसलिए कुछ ऐसा रास्ता ढूंढें.जिसमें चालाकी से काम लेकर बिना खुद को बाहर निकाल सकते है.अपना नुकसान किया आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए.

इस बात को लेकर कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते है.कई बार कुछ निर्णय लोगों को समझ नहीं आते.जिस कारण वह नाराज हो सकते हैं.दूसरों की नाराजगी की परवाह मत कीजिए और आगे बढ़िए.जब उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी.तो सामने वाला आपकी अच्छी सोच को समझ जाएगा.प्रिय के साथ अच्छा वक्त बिता सकते है.सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.लोगों के साथ रिश्ते मधुर बने रहे.इस बात की कोशिश करें.

स्वास्थ्य:समय पर खान-पान और नींद ना लेना आपके शरीर में कमजोरी बढ़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई है.अपने पैसों का सही उपयोग कर उसे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं.



रिश्ते: रिश्तो को परखने की समझ बढ़ाए.ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे.

---- समाप्त ----