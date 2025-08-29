scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 29 August 2025: मीन राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, लोगों से न रखें बदले की भावना

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: किसी भी स्थिति में अपने आपको कमजोर न पड़ने दें. जल्द ही स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.  नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको उसके साथ काम करने के लिए आमंत्रित भी कर सकता हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-
Cards :-Ten of swords 

किसी रिश्ते की सच्चाई अचानक से सामने आ जाएगी.  जिससे आपको गहरे जख्म मिल सकते हैं. हालांकि इस समय आपको विपरीत और नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा.  किंतु धैर्य और संयम के साथ आप इस प्रतिकूल स्थिति से विजयी होकर बाहर निकलेंगे. इस रिश्ते का समाप्त होना आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा. आगे चलकर इस रिश्ते में आप बहुत बड़ी चोट खा सकते थे, ऐसी संभावना बनी हुई है. आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए. कि समस्याएं जादुई तरीके से निपट जाएंगी. इसके लिए लड़ना आपको ही पड़ेगा. किसी भी स्थिति में अपने आपको कमजोर न पड़ने दें. जल्द ही स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.  नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको उसके साथ काम करने के लिए आमंत्रित भी कर सकता हैं. इससे आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.  धोखा देने वाले व्यक्ति पर क्रोध आपकी पराजय को जीत में नहीं बदल सकती.  बेहतर यही होगा कि आगे बढ़े और नए साथी की तलाश करें.  दुविधा और दु:ख की बजाय आत्मनिरीक्षण और भविष्य में बेहतरी का विचार आपके आगे ले जाने में सहायक होगा. 

स्वास्थ्य: पूर्व में लगी किसी चोट से पुनःखून निकलने निकल सकता है. चिकित्सक  छोटी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने पैसे को सही जगह पर निवेशित करें.  दूसरों की बातों में आकर किसी भी जगह पर पैसे का निवेश करना सही नहीं होगा. 

रिश्ते: लोगों से बदले की भावना ना रखें.  यदि कोई आपको नुकसान पहुंचा चुका है. तो उससे दूरी बनाना चाहिए. 

