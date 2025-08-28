scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 28 August 2025: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 28 August 2025: लोग आपके साथ बात करने की उत्सुकता दिखा सकते हैं. बार बार मिली असफलता ने आपका हौसला कम करने की जगह और ऊंचा कर दिया हैं. आप खुद को पहले से ज्यादा जोशीला पाएंगे.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Star 

खुद को भाग्यशाली समझ सकते हैं. काफी समय की प्रतीक्षा के बाद किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता हैं. आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि अब आपका जीवन बदल जाएगा. कुछ अच्छे बदलाव जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे. कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती हैं. किसी कार्य की सफलता आपको लोगों के निगाहों में अपने लिए प्रशंसा दिखाएगी. लोग आपके साथ बात करने की उत्सुकता दिखा सकते हैं. बार बार मिली असफलता ने आपका हौसला कम करने की जगह और ऊंचा कर दिया हैं. आप खुद को पहले से ज्यादा जोशीला पाएंगे. लोगों को आपसे इस व्यवहार की उम्मीद न होने से वो आपके खिलाफ मनघड़ंत बाते भी कर सकते हैं.  ऐसी बातों पर ध्यान न दें. ओर अपनी प्रगति के पथ पर आगे चलते जाना हैं. अगर कभी पीछे अतीत की यादों में जाना पड़े,तो सिर्फ अच्छी यादें ही साथ रखें. बुरी यादों और रिश्तों को दफन कान ही अच्छा रहेगा. प्रिय के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती हैं. कोशिश करें कि स्थिति ज्यादा न बिगड़े. माता और भाई के साथ पुरानी यादें अनुभव कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा गुस्सा आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हैं. योगा और ध्यान साधना कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से जीवन ठीक से चल रहा हैं. जल्द ही कोई अन्य आमदनी का जरिया ढूंढ सकते हैं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखें. सभी कुछ अच्छा रहेगा. 

---- समाप्त ----
