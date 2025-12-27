Meen Tarot Rashifal 27 December 2025: थोड़ा आराम करें, अहंकार ना लाएं

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of cups

सरकारी सेवक (officer) से किसी कार्य के चलते में मुलाकात करना पड़ सकती है.सामने वाले का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होने से प्रभावित हो सकते है.सामने वाले से नम्रता पूर्वक कार्य करने की गुजारिश करें.आपके कठिन श्रम का प्रतिफल देर से मिलने की संभावना बन सकती हैं.इस बात से थोड़ा चिंतित हो सकते हैं.पूर्व के कार्य से मिली अच्छी सफलता से थोड़ा अहंकार मन में आ सकता हैं.ऐसा संभव हैं ,कि सहयोगियों का मार्गदर्शन काम आ जाये.औरअच्छी सफलता की प्राप्ति हो. उच्चता की इस स्थिति में खुद को अन्य लोग नं कमतर समझना आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं रहेगा.

हो सकता हैं,कि किसी कार्य से आपको जितने पारितोषिक मिलने की उम्मीद थी.उससे कहीं ज्यादा पारितोषिक आपको मिल जाएं.ये समय आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आ सकता हैं.मन में यदि भविष्य का भय, विलंबित सफलता को लेकर बेचैनी या चिंता हो रही हैं.तो उससे बाहर निकालें.समय अनुकूल हैं.रूठे हुए लोगों को भी मनाया जा सकता हैं.जो भी महत्वकांक्षा आपके मन में बसी हुई हैं.उसको पूरे करने के प्रयास सफल होंगे.पूर्व में जिन तकलीफों से आप गुजरे हैं.जिस धैर्य से अपने अभी तक प्रतीक्षा की हैं.उसका प्रतिफल आपको मिलेगा.

स्वास्थ्य: मौसम के बार बार बदलने से दर्द की शिकायत ह सकती हैं.इस समय थोड़ा आराम करें.

आर्थिक स्थिति:किसी पुरानी संपत्ति को1-2 छोटी दुकानों में बदल सकते है.कुछ कीमती वस्तुओं को खरीद सकते हैं.

रिश्ते: अपने से छोटे लोगों को इज्जत दीजिए.इससे वह कार्यों में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे.

---- समाप्त ----