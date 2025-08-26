scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 26 August 2025: मीन राशि वाले वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, न करें ये एक गलती

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 26 August 2025: किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात आपके लिए कोई अच्छा अवसर ला सकती हैं. इस अवसर को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं.

मीन (Pisces):-
Cards:- Five of wands

किसी सहयोगी से काफी बड़ी लड़ाई हो सकती हैं. सामने वाला बार बार आपके कार्यों में  बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता चला आ रहा हैं. जिसके चलते आप बार बार अधिकारियों से डांट खा सकते हैं. जल्द ही आप अपने उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं. किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात आपके लिए कोई अच्छा अवसर ला सकती हैं. इस अवसर को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी के साथ किसी कार्य को लेकर बहस हो सकती हैं. जिसके चलते आप कुछ समय के लिए नौकरी से अवकाश ले सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपकी बहस काफी बढ़ जाएं. और आपका स्थानांतरण किसी अन्य जगह पर कर दिया जाएं. यदि इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें, तो इस स्थिति से बाहर आने का समाधान मिल सकता हैं. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें. बेकार की बहस में न पड़ें. यदि कोई गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है. तो उसकी बात का जवाब न देना आपके लिए बेहतर होगा. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से चली आ रही खांसी को दूर करने के लिए किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं. खानपान में भी परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी निवेश से  अच्छी रकम प्राप्त हो सकती हैं. इस समय किसी के साथ लेनदेन न करें. 

रिश्ते: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं. प्रिय के सात मुलाकात कर सकते हैं. 

