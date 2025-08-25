scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 25 August 2025: मीन राशि वालों की धन की आवक अच्छी रहेगी, लेनदेन में सावधानी रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 25 August 2025: पूरे जोश उमंग और उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्य कुशलता और मेहनत की सराहना की जा सकती हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-

Cards :- Two of Pentacles

कुछ ऐसे हादसे अभी कुछ समय पूर्व ही जिंदगी से गुजरे हैं. कि आप खुद को अभी तक संतुलित नहीं कर पा रहे हैं. विचारों में स्पष्टता अभी नहीं हो पा रही हैं. कई बार अपने आस पास के शोर में अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना ही मुश्किल होता है. हमारा अंतर्मन हमारी सभी स्थितियों के समाधान जानता है. व्यापार विस्तार के लिए अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं. इस बात की दुविधा हो सकती हैं,कि किस अवसर का चयन किया जाए. अपनी दुविधा के समाधान के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं. धन कमाने के कुछ रास्ते सामने आ सकते हैं. परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. जल्दी आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है . लंबे समय से कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की चाह रखते आ रहे हैं. पर अभी तक आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई हैं. अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है. पूरे जोश उमंग और उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्य कुशलता और मेहनत की सराहना की जा सकती हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं. जीवन में संतुलन सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा.

स्वास्थ्य : असंतुलित खान पान और अनियमित दिनचर्या के चलते पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति : धन की आवक अच्छी रहेगी. संतान की शिक्षा में होने वाले खर्च को लेकर परेशान रह सकते हैं. पूर्व में किए गए धन का निवेश जल्द ही अच्छे प्रतिफल के साथ प्राप्त हो सकता हैं.

रिश्ते :किसी रिश्ते को लेकर दुविधा में रह सकते हैं. मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना पूरी होती नजर आ रही है.

---- समाप्त ----
