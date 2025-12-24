scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 24 December 2025: आत्ममंथन और सकारात्मक सोच से खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 24 December 2025: आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं.कार्यों से दूर होकर खुद को थोड़ा विश्राम दें.समय पर कार्य पूरा करें .ऐसे समझौतों का हिस्सा न बनें.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces)
Cards:- The Hermit
मन में बसे अंधकार को दूर करें.नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ विचारों को मोड़ें.अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें.ओर अपने फैसलों पर  दृढ़ता और विश्वास बनाए रखें.अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.दूसरों को उनकी कमियां न बताएं.इससे सामने वाले लोग नाराज हो सकते है.बीती बातों को न दोहराएं.

कार्यों का पुनः अवलोकन करें.गलतियों को सुधारने का प्रयास सफलता को बढ़ा सकता है.आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं.कार्यों से दूर होकर खुद को थोड़ा विश्राम दें.समय पर कार्य पूरा करें .ऐसे समझौतों का हिस्सा न बनें.जो किसी मजबूरीवश करना पड़ें.सामने वाले की मजबूरी का फायदा न उठाएं.

स्वार्थवश रिश्तों को न बनाएं.प्रिय के परिवार के साथ मुलाकात हो सकती हैं.जो सफल नहीं होगी.जिसके चलते प्रिय की नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.कमजोर लोगों की मदद करें.लोगों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करें.क्रोध की जगह शांत मन से फैसले लें.

सम्बंधित ख़बरें

किया हुआ वादा तोड़ेंगे, सामने वाले से गलती की मांगें माफी
बार बार गलतियां न करें, खुद पर निर्भर रहें
कार्यक्षेत्र में उथल-पुथल, संयम और समझदारी से संभालें हालात
अतीत की निराशा से बाहर निकलें, धैर्य और आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे
मदद लेने में न रहें पीछे, करना होगा ये एक काम

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.जिन चीजों से एलर्जी है.उनसे बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य रहेगी.फिजूलखर्ची को नियंत्रित करें.

रिश्ते: अतीत की यादों से दूर रहें.नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement